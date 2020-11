Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit getöteter Person

MeiningenMeiningen (ots)

Ein Unfall, bei dem ein Mann ums Leben kam, ereignete sich am Sonntag gegen 13:30 Uhr auf der Landsberger Straße in Meiningen. Eine 45-Jährige sowie ihr Beifahrer waren mit dem Auto zwischen Walldorf und Meiningen unterwegs. Zwischen dem Schloss Landsberg und dem Defertshäuser Weg geriet die Fahrzeug-Führerin mit dem PKW zu weit auf die Fahrbahnmitte und beim Zurücklenken in den Straßengraben. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Leider überlebte der 49-jährige Beifahrer den Unfall nicht, trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte. Die Fahrerin verletzte sich leicht und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

