Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit E-Bikefahrerin

EisfeldEisfeld (ots)

Am Freitag, den 20.11.2020, gegen 11 Uhr kam es in Eisfeld zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 45-jährige Mercedesfahrerin wollte vom Coburger Tor nach links auf den Kirchplatz abbiegen. Hierbei übersah sie eine von links kreuzende, vorfahrtsberechtigte E-Bikefahrerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Verkehrsteilnehmern. Die 68-jährige E-Bikefahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Mercedes entstand Sachschaden.

Polizeiinspektion Hildburghausen

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell