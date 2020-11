Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beide Kennzeichen entwendet

Bad SalzungenBad Salzungen (ots)

In der Nacht vom Freitag auf Samstag wurden von einem Pkw, welcher in der Theo-Neubauer-Straße in Bad Salzungen abgestellt war, beide Kennzeichentafeln WAK - LK 400 entwendet.

