Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einfahrt zum Kreisverkehr verpasst

SchmalkaldenSchmalkalden (ots)

Am 20.11.2020 gegen 21:30 Uhr befuhr eine 38-jährige Frau aus Breitungen mit ihrem Fahrzeug die Wilhelm-Külz-Straße in Schmalkalden. Während der Fahrt versuchte die Fahrzeugführerin nach ihrem Rucksack zu greifen und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug, sodass sie die Einfahrt zum Kreisverkehr verpasste und frontal gegen die Verkehrsinsel stößt. Das Fahrzeug musste in der Folge abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Verkehrsinsel, die Verkehrsschilder und Wegweiser wurden beschädigt. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

