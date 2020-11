Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht auf Parkplatz- Zeugen gesucht

SchweinaSchweina (ots)

Am Freitag kam es auf dem Parkplatz des Einkaufmarktes in der Rudolf-Breitscheid-Straße in der Ortslage Schweina zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellte ihren unbeschädigten Toyota gegen 11:45 Uhr auf dem oben genannten Parkplatz ab. Gegen 16:45 Uhr bemerkte sie einen Unfallschaden an dem Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne die Feststellung seiner Person zu ermöglichen.

