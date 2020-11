Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht mit Einkaufswagen, Zeugenaufruf

SuhlSuhl (ots)

Am 21.11.2020 gegen 15:15 Uhr am Kaufland beschädigte eine bislang unbekannte Frau den dort geparkten blauen Renault Zoe mit ihrem Einkaufswagen. Anschließend verließ sie die Örtlichkeit, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Wer den Vorfall beobachtet hat und die Frau kennt, wird gebeten, sich bei der Polizei in Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell