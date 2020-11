Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug beschädigt, Unfallverursacher flüchtig

SuhlSuhl (ots)

Der vor der Oberlandstraße 49 in Suhl geparkte Pkw Mercedes-Benz A-Klasse wurde am Samstag, den 21.11.2020 gegen 17:00 Uhr von einem bislang unbekannten Pkw beschädigt. Es wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl zu melden.

