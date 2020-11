Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Lkw

In der Nacht vom 20.11.2020 auf den 21.11.2020 wurde ein Lkw auf einer Laderampe im Simson-Gewerbegebiet beschädigt. Vermutlich hatte sich eine Person auf die Stoßstange gestellt und diese so beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl zu melden.

