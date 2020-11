Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto beschädigt

DermbachDermbach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit vom 16.11.2020 bis 18.11.2020 einen Opel, der auf einem Parkplatz in der Marktstraße in Dermbach geparkt war. Neben einem Schaden am Spiegel fand der Fahrzeugnutzer auch weitere Beschädigungen am Opel. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Bad Salzunger Polizei zu melden.

