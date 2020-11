Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb

SuhlSuhl (ots)

Ein 31-jähriger Mann betrat Donnerstagabend einen Lebensmittelmarkt in der Hufelandstraße in Suhl. Er nahm sich zwei Flaschen Wodka aus dem Regal und steckte diese in seine Kleidung. Ohne zu bezahlen, wollte er das Geschäft verlassen. Allerdings beobachtete eine Angestellte die Tat und informierte die Polizei. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls war die Folge.

