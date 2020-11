Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizeilicher Sicherungseinsatz

SuhlSuhl (ots)

Die Landespolizeiinspektion Suhl führte am 19.11.2020 einen polizeilichen Sicherungseinsatz anlässlich zweier angemeldeter Versammlungen auf dem Markt in Suhl durch. Unter dem Motto "Corona-Info-Tour" fand eine Versammlung in der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr statt. An dieser nahmen 210 Personen teil. Das Bündnis für Demokratie und Toleranz meldete für den gleichen Zeitraum eine Gegenversammlung unter dem Motto "Solidarität gegen Corona statt Kuscheln mit Rechten" auf dem Markt an. Diesem Aufruf folgten zehn Personen. Für beide Versammlungen lag ein durch die Stadt Suhl gefordertes und geprüftes Hygienekonzept vor. Die Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßnahmen wurde kontrolliert. Es kam zu keinerlei Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten. Im Rahmen des polizeilichen Sicherungseinsatzes waren ausschließlich Thüringer Beamten eingesetzt. Gegen 13:00 Uhr beendeten die jeweiligen Anmelder die Versammlungen. Die Abreise verlief ohne Störungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell