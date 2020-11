Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Kinder leicht verletzt

HildburghausenHildburghausen (ots)

Ein 38-jähriger VW-Fahrer befuhr Mittwochmorgen die Häselriether Straße in Hildburghausen in Richtung Häselrieth. Er wollte nach links in die Straße "Am Gries" abbiegen, musste aber aufgrund von Gegenverkehr stoppen. Diese Situation bemerkte die hinter ihm fahrende 19-jährige Transporter-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Die beiden 6 und 7 Jahre alten Kinder im VW verletzten sich leicht. Ein Schaden von ca. 10.000 Euro entstand. Der Transporter musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell