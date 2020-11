Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert Unfall verursacht

SuhlSuhl (ots)

Ein 56-jähriger Autofahrer parkte Mittwochmittag rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "Am Steinsfelder Wasser" in Suhl aus. Dabei stieß er an das geparkte Auto eines 58-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch und der Test zeigte ein Ergebnis von 0,63 Promille. Der 56-Jährige musste die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und sein Führerschein wurde sichergestellt.

