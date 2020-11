Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vier auf einen Streich

SuhlSuhl (ots)

Gleich drei Ladendiebstähle innerhalb von einer viertel Stunde ereigneten sich Mittwochabend in einem Lebensmittelmarkt in der Hufelandstraße in Suhl. Als erstes betrat ein 24-jähriger Mann das Geschäft, entnahm eine Flasche aus dem Regal, trank einen Schluck und stellte sie zurück, als wäre nichts gewesen. Nur fünf Minuten später entnahm ein 25-Jähriger Lebensmittel aus den Regalen, steckte sie unter seine Bekleidung und wollte, ohne zu bezahlen, gehen. Weitere zehn Minuten später kamen zwei 23 und 25 Jahre alten Männer in das Geschäft und steckten sich ebenfalls Waren in ihre Kleidung. In jedem Fall konnten die Diebe durch den Ladendetektiv ertappt werden. Die Beamten fertigten Anzeigen.

