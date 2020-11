Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Täter ermittelt

SuhlSuhl (ots)

Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung suchte die Suhler Kriminalpolizei nach einem bis dato unbekannten Mann, der bereits am 15.06.2020 Waren in einem Lebensmittelmarkt in der Hufelandstraße in Suhl entwendete und auf der Flucht dem Ladendetektiv den Einkaufskorb vor die Beine schob. Es meldeten sich einige Zeugen und die Hinweise führten zu einem 34-jährigen Suhler. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit eingestellt. Ein herzliches Dankeschön an die Bevölkerung bei der Aufklärung der Straftat. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an.

