Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Überfall auf Getränkemarkt

DorndorfDorndorf (ots)

Dienstagabend betrat ein bisher unbekannter Mann einen Getränkemarkt in der Langen Straße in Dorndorf. Er trug eine Maske und forderte die beiden Angestellten unter dem Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes auf, die Tageseinnahmen zu übergeben. Nachdem er das Beutegut in den Händen hielt, flüchtete der Mann mit einem Fahrrad. Er erbeutete einen 4-stelligen Betrag. Beschrieben werden konnte der Täter wie folgt: - ca. 25 Jahre alt, - dünne Gestalt - kurze, lockige grau-braune Haare mit einem Rotschimmer, - schwarzer Rucksack, - schwarze Jogginghose - tiefe Stimme, ohne Akzent. Die Kriminalpolizeiinspektion hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

