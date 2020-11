Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieb mit offenem Haftbefehl

SuhlSuhl (ots)

Ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes im Steinweg in Suhl bemerkte Dienstagnachmittag einen 37-jährigen Mann, als dieser Waren in seine Tasche steckte und diese an der Kasse nicht bezahlen wollte. Nach der Tat flüchtete der Dieb in Richtung Markt und konnte von Polizeibeamten im Steinweg gestellt werden. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte die Polizisten fest, dass ein offener Haftbefehl gegen den 37-Jährigen vorlag. Er kam in den Gewahrsam und wird heute (18.11.2020) dem Haftrichter vorgeführt.

