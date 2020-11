Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieb geschnappt

SuhlSuhl (ots)

Ein 37-jähriger Mann begab sich Dienstagnachmittag in eine Drogerie im Steinweg in Suhl. Er steckte sich vier Flaschen Parfum ein und wollte, ohne die Ware zu bezahlen, gehen. Eine Angestellte des Marktes beobachtete die Tat und sprach den Dieb an. Der nahm die Beine in die Hand und flüchtete. Dabei ließ er das Diebesgut fallen. Beamte der Suhler Einsatzunterstützung konnten die Flucht des Mann beenden und ihn schnappen. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls war die Folge.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell