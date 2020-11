Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lastwagen umgekippt

RömhildRömhild (ots)

Dienstagmittag befuhr ein LKW-Fahrer die Strecke von Römhild in Richtung Waldhaus. Aus noch nicht geklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und kippte mit dem kleinen Lastwagen in den Straßengraben. Durch den Aufprall wurde der Tank des 7,5 Tonners beschädigt und Kraftstoff drohte, auszulaufen. Die Kameraden der Feuerwehr konnten ihn jedoch auffangen und so einen Schaden für die Umwelt verhindern. Der Fahrer verletzte sich leicht und der Laster musste abgeschleppt werden.

