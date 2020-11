Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis

BrotterodeBrotterode (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Montagvormittag einen 32-jährigen Opel-Fahrer in der Inselbergstraße in Brotterode. Er gab den Beamten gegenüber an, seinen Führerschein vergessen zu haben. Allerdings zeigte die Abfrage in den polizeilichen Auskunftssystemen ein ganz anderes Bild. Dem Mann wurde die Fahrerlaubnis bereits vor einiger Zeit entzogen. Eine Anzeige war die Folge.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell