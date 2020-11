Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken auf der Meininger Straße

SuhlSuhl (ots)

Am Samstag den 14.11.2020, gegen 11:00 Uhr fiel den Beamten in der Meininger Straße in Suhl ein Pkw auf, welcher einer Kontrolle unterzogen wurde. Bei dem 40 jährigen Fahrzeugführer wurde ein Alkoholwert von 1,34 Promille festgestellt. Die Fahrt endete vor Ort. Auf die Einleitung des Strafverfahrens folgten Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell