Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zella-Mehliser mit Drogen am Steuer aufgefallen

Landkreis Schmalkalden-MeiningenLandkreis Schmalkalden-Meiningen (ots)

Im Rahmen einer am 14.11.2020 um 20:40 Uhr durchgeführten Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße in Zella-Mehlis konnten bei einem 49-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum gewonnen werden. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin/ Methamphetamin. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

