Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

SuhlSuhl (ots)

Am 13.11.2020, gegen 12:50 Uhr, führten Beamte des ID Suhl in Suhl/ Gehlberg eine Fahrzeugkontrolle durch. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 49-jährige Fahrzeugführer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

