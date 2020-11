Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisierter Fahrer überschlägt sich mit Pkw - 2 leicht Verletzte

Bad Salzungen / LeimbachBad Salzungen / Leimbach (ots)

Glück im Unglück hatten zwei Bad Salzunger am Samstagnachmittag in Bad Salzungen. Ein 38-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr mit seinem Beifahrer die neue Ortsumfahrung Leimbach in Richtung Hämbach. Urplötzlich kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr einen angrenzenden Graben. Dabei überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen. Beide Insassen wurden dabei glücklicherweise nur leicht verletzt und in das Klinikum Bad Salzungen eingeliefert. Der Fahrer stand zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab 1,26 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der total zerstörte Pkw wurde abgeschleppt. Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

