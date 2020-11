Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wieder Fahrrad in Schweina geklaut

Ein Dokument

SchweinaSchweina (ots)

Zum bereits wiederholten Male in kürzester Zeit haben Diebe in Schweina ein Fahrrad entwendet. Diesmal wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einer Garage ein schwarzes Dirtbike im Wert von 600,- Euro gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695-5510 entgegen.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei erneut ausdrücklich an die Eigentümer: Seien Sie stets achtsam und vorsichtig! Schließen Sie Fahrräder ordnungsgemäß ab und sichern Sie deren Abstellorte vor fremden Zugriff!

