Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer verletzt Rentnerin - Zeugen gesucht

MeiningenMeiningen (ots)

Am 14.11.2020 um 14:10 Uhr kam es auf einem Fußgängerüberweg in der Leipziger Straße (Höhe REWE-Center) zu einem Zusammenstoß zwischen einer 75-jährigen Frau und einem Radfahrer. Die Frau stürzte und wurde hierbei leicht verletzt. Der Radfahrer hielt an, gab aber gegenüber er Frau falsche Personalien an. Die Verletzungen der Frau mussten medizinisch versorgt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

