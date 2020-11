Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung am Schloss Wilhelmsburg

SchmalkaldenSchmalkalden (ots)

Am Samstag, den 14.11.2020, kam es am Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter warfen mehrere Steine gegen die Scheiben des Schlosses. Drei Scheiben wurden dadurch beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell