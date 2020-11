Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Proberaum - Zeugen gesucht

KleinschmalkaldenKleinschmalkalden (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen vom 08.11.2020 bis zum 13.11.2020 in den Proberaum der Band "Abydos" in der Brotteroder Straße in Kleinschmalkalden ein. Aus dem Proberaum wurden diverse Instrumente, Boxen und weiteres Musikequipment im Wert von ca. 4200 Euro entwendet. Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Meiningen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell