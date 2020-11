Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eines Geländewagens - Zeugen gesucht

SchmalkaldenSchmalkalden (ots)

In der Nacht vom Freitag, den 13.11.2020, auf Samstag, den 14.11.2020, wurde in der Allendestraße in Schmalkalden ein ehemaliges Geländefahrzeug der Bundeswehr entwendet. Die abgemeldete Mercedes G-Klasse wurde durch die bislang unbekannten Täter von einem Firmengrundstück entwendet. Da der Geländewagen nicht fahrbereit war muss er durch die Diebe geschleppt oder auf einem Trailer abtransportiert worden sein. Zeugen welche im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Meiningen in Verbindung zu setzen.

