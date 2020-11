Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Weidezaun zerschnitten

Brotterode-TrusetalBrotterode-Trusetal (ots)

Unbekannte zerschnitten zwischen Mittwoch und Donnerstag die Koppellitzen der Pferdekoppel in der Ruhlaer Straße in Brotterode-Tusetal. Die Tiere liefen frei umher und konnten zum Glück zurückgetrieben werden. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell