Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schilder beschmiert

Bad SalzungenBad Salzungen (ots)

Zwischen Montag, 22:00 Uhr und Dienstag, 16:00 Uhr beschmierte ein Unbekannter die Schilder neben der Eingangstür einer Zahnarztpraxis in der Langenfelder Straße in Bad Salzungen mit weißer Farbe. Die Schilder waren dadurch unkenntlich. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

