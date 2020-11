Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachschaden angerichtet

SuhlSuhl (ots)

Ein Unbekannter betrat am Donnerstag unberechtigt ein umfriedetes Grundstück in der Ernst-Hess-Straße in Suhl und beschädigte die Wegbeleuchtung sowie einen Briefkasten. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1.500 Euro. Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224.

