LPI-SHL: Beim Diebstahl erwischt

HildburghausenHildburghausen (ots)

Ein 31-Jähriger entwendete Donnerstagnachmittag Werkzeug sowie andere Gegenstände im Gesamtwert von etwa 50 Euro aus einem Supermarkt in der Straße "Am Friedhof" in Hildburghausen. Ein Mitarbeiter beobachtete den Diebstahl und informierte die Polizei. Der Mann erhielt eine Anzeige.

