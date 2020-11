Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kostbare Antiquitäten entwendet

TrusetalTrusetal (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Dienstagabend, 22:00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 5:40 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Schäferweg in Trusetal ein. Über ein Kellerfenster gelangten sie ins Innere, um dort Antiquitäten zu entwenden. Unter dem Diebesgut befand sich ein Gardehelm für Offiziere, eine Originalfahne aus dem Kaiserreich mit württembergischen Löwen, eine Kutscheruhr mit Übergehäuse, ein Säbel mit den Initialen "FR" (Offiziersdegen) und eine antike Pistole (Steinschlosspistole). Die Raritäten haben einen Wert von ca. 30.000 Euro bis 40.000 Euro. Die Einbrecher verschwanden unerkannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder denen die Antiquitäten zum Kauf angeboten wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

