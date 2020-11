Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hasen entwendet

BreitungenBreitungen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmittag zwei Hasen aus einem Stall, der auf einem Grundstück in der Nürnberger Straße in Breitungen stand. Zudem fand der Hasenbesitzer ein Tier, welches vermutlich durch den Unbekannten zu Tode kam und am Tatort liegen gelassen wurde. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

