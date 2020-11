Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf dem Dach gelandet

MönchshofMönchshof (ots)

Eine 20-jährige Frau befuhr Mittwochmorgen die Strecke von Römhild nach Mönchshof. Am Ortseingang von Mönchshof kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Dort prallte sie an einen Wasserdurchlass aus Beton, woraufhin sich der Seat überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die Frau verletzte sich nur leicht, aber ihr Auto war Schrott und musste abgeschleppt werden.

