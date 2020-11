Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schaden am Tor

GießübelGießübel (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte ein Garagentor in der Rehbachstraße in Gießübel. Festgestellt wurde der Schaden am Mittwoch. Der Unbekannte fuhr unerlaubt davon. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

