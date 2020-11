Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch in Spielothek - Wer kennt die Täter?

Bild-Infos

Download

9 weitere Medieninhalte

SuhlSuhl (ots)

Bisher unbekannte Täter versuchten bereits am 15.02.2020 zwischen 1:05 Uhr und 2:30 Uhr in eine Spielothek in der Würzburger Straße in Suhl einzubrechen. Sie schlugen eine Scheibe ein, um in das Innere zu gelangen. Vermutlich wurden sie bei der weiteren Tathandlung gestört, da ein Wachschutzmitarbeiter bei seinem Kontrollgang die eingeschlagene Scheibe entdeckte. Ohne etwas zu entwenden, verschwanden die Täter. Bereits einen Tag zuvor, am 14.02.2020 gegen Mittag, betraten drei bisher unbekannte Männer die Spielothek. Ihr Verhalten während des Besuches deutete daraufhin, dass sie sich zum einen kannten und zum anderen, dass sie die Räumlichkeiten genauestens inspizierten. Besonders der Raum mit dem Geldwechselautomaten interessierte die Männer. Auf der Überwachungskamera ist zu erkennen, dass einer von ihnen den Bewegungsmelder in diesem Raum besprühte, so dass dieser und schließlich auch die Alarmanlage nicht mehr ordnungsgemäß funktionierten. Mit Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes wird nun die Öffentlichkeit gebeten, die Polizei bei der Suche nach den Tätern zu unterstützen. Wer kennt die abgebildeten Personen? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Suhler Polizei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell