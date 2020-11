Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kürbis als Wurfgeschoss

Zella-MehlisZella-Mehlis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter bewarf in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagvormittag einen schwarzen Skoda, der in der Louis-Anschütz-Straße in Zella-Mehlis geparkt war, mit einem Kürbis. Das Gewächs stand noch von der Halloween-Dekoration in der Nähe des geparkten Fahrzeuges. Ein Schaden an der Heckklappe in Höhe von ca. 3.200 entstand. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder die Personen mit einem Kürbis im Arm in Tatortnähe gesehen haben, melden sich bitte bei der Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681 369-225.

