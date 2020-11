Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wer kennt den Mann?

SuhlSuhl (ots)

Ein bislang unbekannter Mann begab sich bereits am 15.06.2020 gegen 19:40 Uhr in einen Lebensmittelmarkt in der Hufelandstraße in Suhl. Er steckte einen Teil seines Einkaufes in den Rucksack, den anderen Teil zahlte er an der Kasse. Nach dem Bezahlen hielt ihn der Ladendetektiv an. Der Unbekannte stieß den Korb gegen die Beine des Mannes und flüchtete aus dem Geschäft. Eine Videoaufzeichnung konnte Bilder vom Unbekannten fertigen. Mit dem Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes wird nun die Öffentlichkeit gebeten, die Polizei bei ihrer Ermittlungsarbeit zu unterstützen. Wer kennt den Mann und kann Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-225.

