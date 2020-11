Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht mit LKW

SünnaSünna (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Dienstag in der Zeit von 6:00 Uhr bis 7:30 Uhr die Gartenstraße in Sünna. In einer scharfen Kurve kam er von der Straße ab, überrollte einen Borstein, Teile einer Wiese, einen Abwasserkanal mit Deckel und endete schließlich am Eckpfosten einer Grundstücksumzäunung. Dadurch wurden mehrere Pflastersteine herausgerissen, der Kanal und auch drei Zaunspfosten samt Maschendrahtzaun beschädigt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund der Spuren kann davon ausgegangen werden, dass ein LKW für die massiven Schäden verantwortlich war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

