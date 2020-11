Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kinderwagen geklaut und zum Verkauf angeboten

EisfeldEisfeld (ots)

Eine 32-jährige Frau stellte ihren Kinderwagen im gemeinschaftlich genutzten Abstellraum eines Mehrfamilienhauses im Steudacher Weg in Eisfeld ab. Als sie einige Tage später nach diesem sehen wollte, war er verschwunden. Bei ihrer eigenen Recherche im Internet fand sie am Dienstag den Wagen, der durch eine ihr bekannte Person zum Kauf angeboten wurde. Sie kontaktierte diese und die Frau gab ihr gegenüber an, dass er bereits verkauft sei. Die Beamten der Hildburghäuser Polizei nahmen sich der Sache an und suchten die 27-jährige Verkäuferin auf. Die Ermittlungen führten zu einer Garage, in der der Kinderwagen abgestellt war. Eine Anzeige war die Folge und das Diebesgut konnte der rechtmäßigen Eigentümerin zurückgegeben werden.

