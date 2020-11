Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Richtig gehandelt

MeiningenMeiningen (ots)

Genau richtig reagierte Dienstagnachmittag eine Angestellte eines Lebensmittelmarktes in der Leipziger Straße in Meiningen. Eine Seniorin war zuvor im Geschäft erschienen und wollte dringend mehrere Einhundert Euro in Gaming-Karten investieren. Sie erzählte der Mitarbeiterin, dass sie 49.000 Euro gewonnen hat und nun unbedingt diese Karten braucht. Doch sämtliche Argumente, dass es sich um einen Betrug handelte verhallten und die Rentnerin bestand auf den Kauf der Karten. Nachdem die Dame das Geschäft verlassen hatte, informierte die Angestellte die Polizei. Die Beamten trafen die Frau an und überzeugten sie schließlich vom Betrug.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell