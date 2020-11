Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einkaufsbeutel gestohlen

SchmalkaldenSchmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete am Montag gegen 9:30 Uhr einen Einkaufsbeutel, den der 61-jährige Besitzer während des Einkaufes in einem Lebensmittelmarkt in der Straße "Steinerne Wiese" in Schmalkalden am Einkaufswagen hängen ließ. Im Beutel war das Portemonnaie des Mannes mit Bargeld und sämtlichen Karten. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell