Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Müllsäcke brannten

MeiningenMeiningen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannten Montagabend mehrere gelbe Säcke vor einem Haus in der Anton-Ulrich-Straße in Meiningen. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden, aber durch die Hitze riss eine Scheibe eines Geschäftes. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizei in Meiningen zu melden.

