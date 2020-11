Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Werkstatt

Bad SalzungenBad Salzungen (ots)

Ein unbekannter Täter brach in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagvormittag über ein Fenster in die Werkstatt einer Firma in der Hersfelder Straße in Bad Salzungen ein. Der Einbrecher entwendete anschließend mehrere Laptops und Bargeld aus einer Geldkassette. Unerkannt flüchtete er vom Tatort. Die Polizeiinspektion Bad Salzungen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

