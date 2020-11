Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Täter gestellt

HämbachHämbach (ots)

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma informierte Dienstagnacht (10.11.2020) die Polizei, weil er eine Person auf einem Grundstück einer Firma "An der B62" in Hämbach festgestellt hat. Die Beamten eilten zum Tatort und sahen, dass Unbekannte in die Firma eingebrochen waren. Die Scheibe eines Tores wurde eingeworfen, um in das Innere zu gelangen. Von dem Täter fehlte zunächst jede Spur. Im näheren Umfeld fanden die Polizisten jedoch einen PKW und ein Stück weiter, versteckt in einem Gebüsch, einen 31-jährigen Mann. Dieser wurde vorläufig festgenommen und nur wenig später konnten die Beamten der Bad Salzunger Dienststelle einen weiteren Täter im Außenbereich der Firma stellen. Auch den 30-Jährigen nahmen die Polizisten vorläufig fest. Die Ermittlungen zum Einbruch dauern gegenwärtig an.

