Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisierter Radler

Bad SalzungenBad Salzungen (ots)

Beamte der Bad Salzunger Polizei kontrollierten Samstagabend einen 35-jährigen Radfahrer in der Werrastraße in Bad Salzungen. Da der Mann stark nach Alkohol roch, ließen ihn die Polizisten in das Messgerät pusten. Dies zeigte einen Wert von 1,65 Promille. Daraufhin musste er die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und seinen Drahtesel stehen lassen.

