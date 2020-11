Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto mit neuem Anstrich

Bad SalzungenBad Salzungen (ots)

Ein Unbekannter beschmierte in der Zeit von Samstagabend, 23:00 Uhr, bis Sonntagnacht, 0:45 Uhr, einen PKW, der in der Straße der Einheit in Bad Salzungen geparkt war, mit weißer Wandfarbe. Diese wurde großflächig auf das Dach des VW aufgebracht. Auch mit einer Autowäsche ließ sich die Farbe nicht rückstandslos entfernen. Zeugen, die Hinweise zum Malermeister geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell