Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wohnhausbrand

EbertshausenEbertshausen (ots)

Sonntagabend entdeckte ein Autofahrer, der die Ebertshäuser Hauptstraße in Ebertshausen befuhr, dass es in einem Wohnhaus brannte. Er informierte die Feuerwehr und diese rückte mit neun Fahrzeugen und 32 Kameraden an. Zum Zeitpunkt des Brandes waren die beiden Bewohner nicht zu Hause. Die Feuerwehrmänner löschten die Flammen, die im Bereich der Küche entstanden. Ein Schaden von ca. 30.000 Euro entstand. Zwei Meerscheinchen überlebten das Feuer nicht. Die Experten der Suhler Kriminalpolizei werden am Montag (09.11.2020) mit der Ermittlung zur Brandursache beginnen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell